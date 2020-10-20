Chelsea Sevilla maçı şifresiz CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında grup müsabakaları 20 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Birçok önemli maçın bulunduğu bugün, E Grubu'nda Chelsea - Sevilla karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Chelsea ve Sevilla maçı büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Davide Massa'nın yardımcılıklarını ise Stefano Alassio ve Alberto Tegoni üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz sezonlarda Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda Devler Ligi'nin tüm yayın haklarına sahip. Chelsea - Sevilla maçı da bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.

Chelsea - Sevilla maçını izlemek için tıklayınız.

CHELSEA - SEVİLLA MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalları şifresiz izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Mendy, Chilwell, Christensen, Silva, James, Jorginho, Kanté, Mount, Havertz, Ziyech, Werner

Sevilla: Bounou, Acuña, Carlos, Gómez, Navas, Rakitic, Fernando, Jordán, Ocampos, Jong, Suso

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI

20 Eylül Salı:

19:55 Dynamo Kiev - Juventus

19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge

22:00 Barcelona - Ferencváros

22:00 Chelsea - Sevilla

22:00 Rennes - Krasnodar

22:00 Paris Saint-Germain - Man United

22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir

22:00 Lazio - Borussia Dortmund

21 Eylül Çarşamba:

19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow

19:55 Real Madrid - Shakhtar

22:00 Bayern München - Atl. Madrid

22:00 Manchester City - Porto

22:00 Olympiakos - Marsilya

22:00 Inter - Mönchengladbach

22:00 Ajax Liverpool

22:00 Midtjylland -Atalanta