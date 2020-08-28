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  3. Chelsea, Thiago Silva'yı renklerine bağladı

Chelsea, Thiago Silva'yı renklerine bağladı

Chelsea, Paris Saint Germain'den ayrılan yıldız stoper Thiago Silva ile sözleşme 1+1 yıllık imzalandığını duyurdu.

Chelsea, Thiago Silva'yı renklerine bağladı

İngiltere'de transferin hızlı takımı Chelsea bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı.

İngiliz kulübü, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile Thiago Silva  1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları." dedi.

Chelsea, Thiago Silva'yı renklerine bağladı

2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Thiago Silva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı.

PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti.

TRANSFERDE HIZLI GİDİYOR

Chelsea transferde şimdiye kadar Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Malang Sarr'ı renklerine bağladı. Öte yandan maviler, Bayern Leverkusen'in yıldızı Kai Havertz'in transferini bitirmede de büyük aşama kaydetti.

Chelsea, Thiago Silva'yı renklerine bağladı

Tayfun Altuntaş
Editör


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