İngiltere Lig Kupası'nın yarı final aşamasında Chelsea ile Tottenham Hotspur takımları eşleşti. Bu heyecan dolu eşleşmede kazanan taraf merakla bekleniyor. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına cevap arıyor. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

CHELSEA - TOTTENHAM HOTSPUR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı 5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 22.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM HOTSPUR KUPA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.