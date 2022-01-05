Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İngiltere Lig Kupası'nda sporseverleri dev bir maç bekliyor. Yarı finalde Chelsea ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Peki Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
İngiltere Lig Kupası'nın yarı final aşamasında Chelsea ile Tottenham Hotspur takımları eşleşti. Bu heyecan dolu eşleşmede kazanan taraf merakla bekleniyor. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına cevap arıyor. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...
CHELSEA - TOTTENHAM HOTSPUR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı 5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 22.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
CHELSEA - TOTTENHAM HOTSPUR KUPA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Chelsea - Tottenham Hotspur kupa maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.