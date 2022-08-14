Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

İngiltere Preimer Lig'in 2.haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham Hotspur 2-2 berabere kaldı. Maç sırasında ve sonunda Chelsea teknik direktörü Tomas Thucel ve Tottenham teknik direktörü Antonio Conte birbirine girdi.

Tayfun Altuntaş
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İngiltere Premier Lig'inin 2.haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Londra derbisinde Chelsea, Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge stadyumunda TSİ ile 18.30'da başlayan maçı hakem Anthony Taylor yönetti.

Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

KARŞILIKLI GOLLER

Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Chelsea'nin gollerini 19.dakikada Koulibaliy, 77.dakikada Reece James, Tottenham Hotspur'un gollerini ise 68.dakikada Höjbjerg ve 90+5.dakikada Harry Kane attı.

Bu sonuçla iki takımda puanını 4'e yükseltti.

Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

GOL SEVİNCİNDE GERGİNLİK

Maçın 68.dakikasına Höjbjerg'in attığı gol sırasında Conte, Chelsea yedek kulübesine doğru sevinince gerginlik çıktı. Chelsea teknik direktörü Tomas Thucel ile Conte kavganın eşiğine geldi.

Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

MAÇ BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise iki teknik direktör el ele sıkışırken Thucel, Conte'nin elini bırakmayınca ortam bir kez daha gerildi. İki teknik adam kavga edecek duruma gelirken futbolcular araya girerek olası bir kavgayı önledi. Daha sonra hakem Anthony Taylor, Conte ve Tuchel'e kırmızı kart çıkarttı.

Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

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