Chelsea - Tottenham maçında ortalık karıştı! Conte ve Tuchel maç sonu birbirine girdi

İngiltere Premier Lig'inin 2.haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Londra derbisinde Chelsea, Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge stadyumunda TSİ ile 18.30'da başlayan maçı hakem Anthony Taylor yönetti.

KARŞILIKLI GOLLER

Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Chelsea'nin gollerini 19.dakikada Koulibaliy, 77.dakikada Reece James, Tottenham Hotspur'un gollerini ise 68.dakikada Höjbjerg ve 90+5.dakikada Harry Kane attı.

Bu sonuçla iki takımda puanını 4'e yükseltti.

GOL SEVİNCİNDE GERGİNLİK

Maçın 68.dakikasına Höjbjerg'in attığı gol sırasında Conte, Chelsea yedek kulübesine doğru sevinince gerginlik çıktı. Chelsea teknik direktörü Tomas Thucel ile Conte kavganın eşiğine geldi.

MAÇ BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise iki teknik direktör el ele sıkışırken Thucel, Conte'nin elini bırakmayınca ortam bir kez daha gerildi. İki teknik adam kavga edecek duruma gelirken futbolcular araya girerek olası bir kavgayı önledi. Daha sonra hakem Anthony Taylor, Conte ve Tuchel'e kırmızı kart çıkarttı.