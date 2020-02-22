Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla...
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.
Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT