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Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla...

Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.

Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.

Kaynak: AA




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