Chelsea Valencia maçı özet izle | Chelsea Valencia maç özeti
AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü kapsamında Chelsea Valencia maçı oynandı. Spor severler ise Chelsea Valencia maçı özet izle merak etmekte. İşte Chelsea Valencia maç özeti...
İki takım Chelsea Valencia karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü ise ekranlardaydı.
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Chelsea Valencia maçı özet izle
Chelsea Valencia maç özeti
Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçının detayları.
İlk yarı golsüz geçti
İngiltere'de oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı konuk ekip Valencia'nın ataklarıyla başladı.
Valencia’yı galibiyete Rodrigo taşıdı
Dakikalar 74'ü gösterirken Rodrigo takımı Valencia'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanyol ekibi deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu.
H Grubu 2. hafta fikstürü!
2 Ekim Çarşamba
22.00 Valencia-Ajax
22.00 Lille OSC-Chelsea
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