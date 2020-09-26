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  3. Chelsea, West Bromwich karşısında 3-1'den geri döndü: 3-3

Chelsea, West Bromwich karşısında 3-1'den geri döndü: 3-3

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion ile son dakikada attığı golle 3-3 berabere kaldı.

The Hawthorns Stadı'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde, Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü üstlendiği West Bromwich Albion, yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Chelsea'yi ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan West Bromwich Albion, 4 ve 25. dakikalarda Callum Robinson, 27. dakikada da Kyle Bartley'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devre daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 55. dakikada Mason Mount, 70. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada ise Tammy Abraham'ın golleriyle müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.  

West Bromwich Albion bu sezon ilk puanını elde ederken, Chelsea ise puanını 4'e yükseltti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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