Chelsea'de Lukaku krizi sona erdi! Taraftarlardan özür diledi!

Sezon başında oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Inter'den Chelsea'ye transfer olan Romelu Lukaku, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmişti. Takımdaki sistemin kendisine uygun olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter günlerini özlediğini belirtmişti. Bunun ardından oyuncuyla görüşeceğini aktaran teknik adam Thomas Tuchel ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"BUNU KASITLI OLARAK YAPMADI"

Lukaku'nun sarf ettiği sözler nedeniyle kendisinden özür dilediğini aktaran deneyimli teknik direktör "Bu işe gereken zamanı harcadığımız ve sakince görüştüğümüz için mutluyuz. Romelu, özür diledi ve takıma geri döndü. Benim için en önemli şey onu açıkça anlamak ve kasıtlı olmadığına inanmaktı. Bunu kasıtlı olarak yapmadı. Yani ilk defa bu şekilde hissettik. Bu noktada sakin kalmak ve durumun sanıldığı gibi büyük olmadığını anlamak önemliydi. Sakin kalmak, özrü kabul etmek ve yolumuza devam etmek için yeterince küçük bir konuydu." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan kulüp sosyal medya hesabı üzerinden de bir özür videosu yayınlanan Romelu Lukaku, "Sebep olduğum hayal kırıklığı için özür dilerim. Gençlik yıllarımdan beri bu kulüple olan bağımı biliyorsunuz. Üzülmenizi çok iyi anlıyorum. Açıkçası güveninizi geri kazanmak ve takıma olan bağlılığımı göstermek benim elimde" şeklinde konuşarak taraftarlarından af diledi.