Chelsea'de Romelu Lukaku ile teknik direktör Thomas Tuchel karşı karşıya geldi! "Bunu konuşup çözeceğiz"

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Chelsea, yaptığı puan kayıplarıyla birlikte zirvenin gerisine düştü. Bu kapsamda sezon başında takıma katılan Belçikalı golcü futbolcu Romelu Lukaku da açıklamalarında takımın sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Takımda mutsuz olduğu konusunda demeçler veren Lukaku'nun bu açıklamalarının ardından teknik direktör Thomas Tuchel'den yanıt gecikmedi.

"ODAKLANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Chelsea'nin Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuchel, Lukaku'nun konuşmasından pek hoşnut olmadığını ifade ederek, "Dürüst olmak gerekirse bundan hoşlanmıyorum çünkü gürültüye ihtiyacımız yok. Sakin bir ortama ve odaklanmaya ihtiyacımız var ve bu yardımcı olmuyor" şeklinde konuştu.

INTER'E DÖNME HAYALİ KURDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Belçikalı yıldızın Sky Sport'a özel olarak verdiği röportajda, "Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. İtalya'daki formda günlerimdeki gibiyim. Ancak Chelsea'daki durumdan rahatsızım. Antrenörümüz bana uymayan bir sistemi tercih ediyor. Her zaman kalbimde Inter olduğunu söyledim: Inter'e döneceğimi biliyorum, gerçekten öyle umuyorum." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

"BU SORU İÇİN YANLIŞ KİŞİYİM"

Lukaku'nun mutsuz olduğuyla ilgili soruya Tuchel "Hayır, hiç de değil. Onun mutsuz olduğunu hissetmedim. Ben tam tersini hissediyordum. Bana bunu dün sabah sorsaydın, tam tersini hissettiğimi söylerdim, bu yüzden bu bir sürpriz ama bu soru için yanlış kişiyim. Bunu konuşacağız ve bunu kapalı kapılar ardında yapacağız." ifadelerine yer verdi.

"NE DEDİĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BEKLEYECEĞİM"

Lukaku'nun mutsuz olması için hiçbir neden göremediğini dile getiren Tuchel, "Başarılı olmak için soyunma odasının her zaman uyum içinde olması gerekli değil, birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Bu binadaki hiç kimsenin onun mutsuz olduğunun farkında olduğunu sanmıyorum. Bizi çok şaşırtan da bu. Bu yüzden öncelikle kontrol etmemiz gerekiyor. Böyle olması için hiçbir neden göremiyorum. Romelu'nun ne dediğini görmek için bekleyeceğim ve sonra duruma bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.