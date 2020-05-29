Chelsea'nin canı Corona istiyor!

Chelsea, Jesus Corona'yı ekibine dahil etmek için gerekli çalışmalara başladı.

Premier Lig takımlarından Chelsea, Porto’nun Meksikalı yıldızı Jesus Corona’yla ilgileniyor. Avrupa’nın önemli kulüplerinin ilgilendiği Corona, Meksikalı’nın menajerine göre Chelsea’nin yolunu tutabilir.

Transfer sezonu için hazırlıklarını yapmaya başlayan Chelsea, Frank Lampard’ın belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarına başladı.

BAŞKA PEK ÇOK KULÜP DE ONU İSTİYOR

27 yaşındaki Corona, Chelsea’nin kanatlarında yaşadığı soruna çözüm olabilir. Ancak 30 milyon Euro değer biçilen çok yönlü oyuncuyu Stamford Bridge’e getirmek kolay olmayabilir. Zira oyuncuyla birçok dev kulüp ilgileniyor.

Menajer Matias Bunge, “Chelsea konuştuğumuz kulüplerden biri ve oyuncuyu istiyorlar. Ancak Corona onların A mı, B mi yoksa C planları mı; bilmiyorum” diye konuştu.

Transfer sezonunun açılmasının, salgın etkisinin daha da azalmasıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Bunge, “Liglerin başlamasını beklemeliyiz. Ancak bu şekilde bir sonraki hamleyi ön görebiliriz. Çünkü şu anda market durgun” diyerek durumu anlattı.

30 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Jesus Corona’nın takımı Porto ile 2 senelik kontratı daha bulunuyor.