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  3. Chelsea'nin sahibi Abramovich 1 günde servet kaybetti!

Chelsea'nin sahibi Abramovich 1 günde servet kaybetti!

Chelsea'nin sahibi olan Rus Milyarder Roman Abramovich, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin ardından 1 günde 700 milyon Euro kaybetti.

Chelsea'nin sahibi Abramovich 1 günde servet kaybetti!

Premier Lig devlerinden Chelsea'nin sahibi olan us-Litvanyalı-İsrailli-Portekizli milyarder iş adamı Roman Abramovich, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlikten en çok etkilenen isimler arasında yer aldı.

Servetiyle dudak uçuklatan Abramovich, kaybıyla da dikkat çekti. Ünlü milyarderin 1 günde 700 milyon euro kaybettiği ortaya çıktı.

Chelsea'nin sahibi Abramovich 1 günde servet kaybetti!

3 HAFTADA MİLYARLAR KAYBETTİ

AS'ta yer alan habere göre Abramovich'in sahip olduğu Evraz şirketi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Rusya'da bulunan şirket, iki ülkenin arasında yaşanan gerginlikten oldukça etkilendi. Savaş çıkma ihtimali Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika'da iş yapan Evraz şirketine büyük darbe vurdu. Piyasaların durmasına neden olan bu ihtimalin, Rus milyarder Abramovich'in 3 haftada 1 milyar Euro'dan fazla kayıp yaşamasına neden olduğu ifade edildi.

Chelsea'nin sahibi Abramovich 1 günde servet kaybetti!

"PİYASALAR ENDİŞELİ"

Roman Abramovich şirketi Evraz, dünya genelinde 110 bin çalışana istihdam sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan borsa uzmanı Tim Worstall, yaşanan kayıpla ilgili "Piyasalar savaş ihtimalinden dolayı endişeli. Evraz şirketi de bundan etkilendi ve değer kaybı yaşadı." yorumunda bulundu.

Chelsea'nin sahibi Abramovich 1 günde servet kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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