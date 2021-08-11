Chelsea'ye gitmeye hazırlanan Lukaku'nun yeri doldu! Inter Edin Dzeko'yu getiriyor!

Yıldız futbolcusu Romelu Lukaku'yu rekor bonservis ücretiyle Chelsea'ye satmaya hazırlanan Interi o bölgeyi dolduracağı ismi buldu. İtalyan ekibi, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

SAĞLIK KONTOLÜNE GİRECEK

İtalya ligini son şampiyonu Inter, forvet bölgesindeki eksiği gidermek için Roma'nın kaptanı Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Anlaşmaların tamam olduğu ve Bosna-Hersekli golcünün birkaç gün içerisinde Milano şehrine giderek Inter için sağlık kontrollerine gireceği ifade edildi.

Bu transfer için Lukaku'nun Chelsea'ye gitmesini bekleyen Inter'in, Lukaku transfer gerçekleşir gerçekleşmez Dzeko'yu duyuracağı ifade edildi.

EDIN DZEKO KARİYERİ

Zeljeznjar'da futbola başlayan Edin Dzeko 2007 yılında başlayan Wolfsburg kariyeriyle dikkat çekmeyi başardı. 2011 yılında 37 milyon Manchester City ve 2015'te başlayan Roma takımlarıyla golcülüğünü tüm dünyaya kanıtlayan Dzeko'nun İtalya Serie A'da 199 maçta 85 gol ve 39 asisti bulunuyor.