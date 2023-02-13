Chema Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chema Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chema Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chema Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chema Rodriguez 3 Mart 1992 tarihinde Caudete şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Rodríguez Benito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chema Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Agency 4U yapmaktadır. Chema Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chema Rodriguez'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Chema Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chema Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chema Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chema Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2014 yılında Alcorcón

5 Ağu 2016 yılında Levante

8 Ağu 2019 yılında Nottm Forest

30 Ocak 2020 yılında Getafe

11 Ocak 2022 yılında Eibar

30 Haziran 2022 yılında Getafe

21 Temmuz 2022 yılında Eibar

Chema Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chema Rodriguez şuan Eibar takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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