Chemseddine Knaidil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chemseddine Knaidil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chemseddine Knaidil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chemseddine Knaidil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chemseddine Knaidil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chemseddine Knaidil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chemseddine Knaidil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chemseddine Knaidil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chemseddine Knaidil {dogum-tarihi} tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chemseddine Knaidil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chemseddine Knaidil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Chemseddine Knaidil'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chemseddine Knaidilboyu ve yaşı kaç

Chemseddine Knaidil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chemseddine Knaidil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Chemseddine Knaidil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chemseddine Knaidil kimdir

Chemseddine Knaidil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chemseddine Knaidil şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chemseddine Knaidil nereli

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