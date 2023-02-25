Chemseddine Nessakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chemseddine Nessakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chemseddine Nessakh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chemseddine Nessakh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chemseddine Nessakh 4 Ocak 1988 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chemseddine Nessakh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chemseddine Nessakh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chemseddine Nessakh'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chemseddine Nessakh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chemseddine Nessakh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chemseddine Nessakh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chemseddine Nessakh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2009 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2012 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2013 yılında MC Oran

10 Temmuz 2017 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

30 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Chemseddine Nessakh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chemseddine Nessakh şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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