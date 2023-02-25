Cheng Piao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Piao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheng Piao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheng Piao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheng Piao 21 Ağustos 1989 tarihinde Yanbian, Jilin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朴成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheng Piao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cheng Piao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Cheng Piao'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheng Piao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sung2park

Cheng Piao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheng Piao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheng Piao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheng Piao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında BJ Guoan

Cheng Piao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheng Piao şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cheng Piao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yanbian F.C.

Çin takımında 21 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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