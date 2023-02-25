Cheng Qu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Qu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheng Qu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheng Qu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cheng Qu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Qu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheng Qu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Qu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheng Qu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheng Qu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheng Qu 8 Şubat 1989 tarihinde Nanjing, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 渠成 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheng Qu Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cheng Qu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Cheng Qu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheng Qu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheng Qu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Cheng Qu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheng Qu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında JS Sainty

7 Temmuz 2014 yılında JX Beidamen

31 Aralık 2014 yılında JS Guoxin Sainty

21 Haziran 2016 yılında SC Longfor

31 Aralık 2016 yılında JS Suning

14 Şubat 2017 yılında SC Longfor

5 Ağustos 2020 yılında WH Three Towns

Cheng Qu kimdir

Cheng Qu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheng Qu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Cheng Qu nereli

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