Cheng Zeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheng Zeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheng Zeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheng Zeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheng Zeng 8 Ocak 1987 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 曾诚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheng Zeng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cheng Zeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Cheng Zeng'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheng Zeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheng Zeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheng Zeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheng Zeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2005 yılında Persebaya

22 Eylül 2005 yılında HB Greenery

20 Şubat 2009 yılında HN Jianye

1 Ocak 2013 yılında GZ Evergrande

3 Şubat 2020 yılında SH Shenhua

31 Aralık 2020 yılında GuaZ FC

1 Nisan 2021 yılında SH Shenhua

Cheng Zeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheng Zeng şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Cheng Zeng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 12 numaralı formasıyla 1 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

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