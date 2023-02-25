Chengdong Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chengdong Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chengdong Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chengdong Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chengdong Zhang 9 Şubat 1989 tarihinde Baoding şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张呈栋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chengdong Zhang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Chengdong Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chengdong Zhang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chengdong Zhang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhangdudu28/

Chengdong Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chengdong Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chengdong Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chengdong Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Guangyuan FC

1 Temmuz 2009 yılında Mafra

1 Temmuz 2010 yılında Leiria

30 Haziran 2011 yılında Mafra

1 Temmuz 2011 yılında Beira-Mar

30 Haziran 2012 yılında Mafra

23 Ağustos 2012 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2013 yılında Mafra

22 Temmuz 2013 yılında BJ Guoan

21 Temmuz 2015 yılında Rayo Vallecano

22 Ocak 2016 yılında BJ Guoan

12 Ocak 2017 yılında HB CFFC

15 Mart 2022 yılında BJ Guoan

Chengdong Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chengdong Zhang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Chengdong Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

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