Chengjian Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chengjian Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chengjian Liao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chengjian Liao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chengjian Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chengjian Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chengjian Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chengjian Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chengjian Liao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chengjian Liao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chengjian Liao 4 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 廖承坚 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chengjian Liao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Chengjian Liao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Chengjian Liao'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chengjian Liao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chengjian Liao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Chengjian Liao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chengjian Liao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SH Shenxin Res.

1 Temmuz 2013 yılında SH Shenxin

23 Temmuz 2014 yılında SJZ Ever Bright

31 Aralık 2014 yılında SH Shenxin

1 Temmuz 2015 yılında HLJ Lava Spring

31 Aralık 2015 yılında SH Shenxin

1 Şubat 2016 yılında HLJ Lava Spring

10 Ocak 2020 yılında SJZ Ever Bright

28 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Chengjian Liao kimdir

Chengjian Liao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chengjian Liao şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Chengjian Liao nereli

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