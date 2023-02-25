Chenglong Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chenglong Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chenglong Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chenglong Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chenglong Shi 28 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 史成龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chenglong Shi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Chenglong Shi'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Chenglong Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chenglong Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chenglong Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chenglong Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında HN S. Longmen

Chenglong Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chenglong Shi şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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