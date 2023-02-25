Chengru Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chengru Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chengru Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chengru Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chengru Wu 15 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 伍承儒 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chengru Wu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Chengru Wu'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chengru Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chengru Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chengru Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chengru Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2020 yılında GZ City

5 Temmuz 2021 yılında XJ T. Leopard

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Chengru Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chengru Wu şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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