Chenjie Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chenjie Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chenjie Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chenjie Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chenjie Zhu 23 Ağustos 2000 tarihinde Suzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱辰杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chenjie Zhu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Chenjie Zhu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Chenjie Zhu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chenjie Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chenjie Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chenjie Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chenjie Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua

Chenjie Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chenjie Zhu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Chenjie Zhu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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