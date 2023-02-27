Cheol Won Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheol Won Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheol Won Choi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheol Won Choi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cheol Won Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheol Won Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheol Won Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheol Won Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheol Won Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheol Won Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheol Won Choi 23 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최철원 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheol Won Choi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cheol Won Choi'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheol Won Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheol Won Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Cheol Won Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheol Won Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gwangju Uni

1 Ocak 2016 yılında Bucheon FC

9 Aralık 2019 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Cheol Won Choi kimdir

Cheol Won Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheol Won Choi şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sungho Elementary School (성호초등학교, 2005-2006),
Osan Middle School (오산중학교, 2007-2009),
Gochangbuk High School (고창북고등학교, 2010-2012),
Gwangju University (광주대학교, 2013-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cheol Won Choi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi