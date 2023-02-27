Cheol Won Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheol Won Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheol Won Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheol Won Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheol Won Choi 23 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최철원 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheol Won Choi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cheol Won Choi'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheol Won Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheol Won Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cheol Won Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheol Won Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gwangju Uni

1 Ocak 2016 yılında Bucheon FC

9 Aralık 2019 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Cheol Won Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheol Won Choi şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sungho Elementary School (성호초등학교, 2005-2006),Osan Middle School (오산중학교, 2007-2009),Gochangbuk High School (고창북고등학교, 2010-2012),Gwangju University (광주대학교, 2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.