Cherif Diouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cherif Diouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cherif Diouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cherif Diouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cherif Diouf 21 Ekim 1999 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Cherif Atab Diouf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cherif Diouf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edima Sports Management yapmaktadır. Cherif Diouf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cherif Diouf'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cherif Diouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cherif Diouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cherif Diouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cherif Diouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2020 yılında FC Colombier

29 Temmuz 2021 yılında Xamax FCS U21

28 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Cherif Diouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cherif Diouf şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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