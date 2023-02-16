Cherif Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cherif Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cherif Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cherif Ndiaye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cherif Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cherif Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cherif Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cherif Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cherif Ndiaye 23 Ocak 1996 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Pape Cherif Ndiaye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cherif Ndiaye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Cherif Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adana Demirspor futbol takımında oynamaktadır. Adana Demirspor takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cherif Ndiaye'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cherif Ndiayeboyu ve yaşı kaç

Cherif Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cherif Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cherif Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cherif Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2017 yılında Waasl.-Beveren

31 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında HNK Gorica

25 Ağu 2020 yılında Göztepe

30 Haziran 2021 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2021 yılında Göztepe

6 Nisan 2022 yılında SH Port

28 Ocak 2023 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2023 yılında SH Port

Cherif Ndiaye kimdir

Cherif Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cherif Ndiaye şuan Adana Demirspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Cherif Ndiaye nereli

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