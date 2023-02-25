Cherif Siam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cherif Siam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cherif Siam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cherif Siam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cherif Siam 1 Mayıs 1995 tarihinde Dar El Beida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cherif Siam Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Cherif Siam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cherif Siam'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cherif Siam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cherif Siam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cherif Siam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cherif Siam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında IBKEK

1 Temmuz 2017 yılında GC Mascara

1 Temmuz 2018 yılında AS Aïn M'lila

29 Ağustos 2020 yılında MC Oran

28 Temmuz 2022 yılında US Biskra

Cherif Siam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cherif Siam şuan US Biskra takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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