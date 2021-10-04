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Chesterfield sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Chesterfield  sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Philip Morris SA grubunun sigara fiyatlarına gelen zammın ardından Chesterfield markasına ait sigaraları içen vatandaşlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Chesterfield  sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Chesterfield sigara fiyatları 2021...

Chesterfield sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Chesterfield  sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sağlığa birçok yönden zarar vermesine karşın Türkiye'de milyonlarca vatandaşın içtiği sigara fiyatlarına gelen zamlar sürüyor. Son olarak  Philip Morris SA grubuna ait sigaralara yüzde 6,25 oranında 1 TL'ye tekabül eden zam geldi. Zammı Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından "Zam hayırlı olsun" paylaşımı yaparak duyurdu. Ayrıca zam gelen sigaraların adını ve fiyatlarını içeren listeyi paylaştı. Bu kapsamda Chesterfield içenler fiyatlardaki son durumu araştırıyorlar. Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Chesterfield sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Chesterfield sigara fiyatları 2021... 

Chesterfield sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Chesterfield  sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarının hepsine zam gelmese de Philip Morris SA grubuna ait sigaralara yüzde 6,25 oranında 1 TL'ye tekabül eden zam geldi. Zam gelen sigaralar şöyle:

Malrboro Edge: 17.00 TL

Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

Malrboro: 19,00 TL

Parlıament: 19,50 TL

Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

Murattı: 17,00 TL

Murattı Blue: 16,00 TL

Lark: 16,00

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

Chesterfield sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Chesterfield  sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

CHESTERFİELD SİGARA FİYATLARI 2021 | CHESTERFİELD  SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Chesterfield sigaralarına henüz bir zam gelmedi. Son bilgilere göre fiyatlar şu şekilde:

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Blue: 14,00 TL

Chesterfield Gray: 14,00 TL

Chesterfield Mode Navy: 14,00 TL

Chesterfield sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Chesterfield  sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tayfun Altuntaş
Editör
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