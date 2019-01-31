Chevron USA, Petrobas’tan rafineri satın aldı
Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın...
Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobas America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.
DHA
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