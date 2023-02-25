Chi Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chi Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chi Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chi Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chi Zhang 8 Temmuz 1987 tarihinde Jinan, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张弛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chi Zhang Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chi Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına - tarihinde katılmıştır. Chi Zhang'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chi Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chi Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chi Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chi Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chi Zhang şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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