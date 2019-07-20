Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu nelere iyi gelir?

Chia tohumlarının faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir? Kaç kaloridir? Zayıflatır mı? Zararları nelerdir? soruları internette en çok merak edilip araştırılan konulardan birisi. Bundan dolayı Bölgr Gündem olarak bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte cevapları...

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Chia tohumlarının bazı faydaları şunlardır:

Cilt ve yaşlanma

Meksikalı araştırmacılar, chia tohumlarının daha önce bildirilenlerden neredeyse iki kat daha yüksek doğal fenolik (antioksidan) konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya çıkardı ve antioksidan aktivitenin serbest radikal aktivitesinin yüzde 70'ine kadarını durdurduğu gösterildi. Bu araştırma, chia tohumlarının yüksek antioksidan gıdalardan biri olduğunu kanıtlamaktadır. Antioksidanlar, cildin onarım sistemlerini hızlandırır ve daha fazla hasarı önler. Chia tohumlarının alınması iltihap ve serbest radikal hasarı nedeniyle erken yaşlanmayı önleyebilir.

Sindirim sağlığı

Chia, süper-yüksek lif oranına sahiptir. İki yemek kaşığı chia tohumunda yaklaşık 11 gram lif bulunur. Amerikan Diyetetik Derneği'ne göre, bir porsiyon chia tohumu günlük önerilen lif alımını sağlayabilir. Vücudunuzun insülin seviyelerini dengelemesi için lif gereklidir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, keten ve chia gibi tohumlar, yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağları nedeniyle doğal bir kan şekeri dengeleyicisi olabilir.

Chia tohumlarının yüksek lif içermesi bağırsakların düzenlenmesi ve sağlıklı dışkı için fayda sağlar. Chia tohumlarındaki zengin lif içeriği, insanların çok daha enerjik hissetmelerine yardımcı olur, çünkü önemli miktarda su emer ve yenildiğinde midede hemen genişler. Ayrıca tüketildiğinde, chia tohumları midede jelatin benzeri bir madde oluşturur. Bu jel oluşturucu etki, chia tohumlarındaki çözünebilir liflerden kaynaklanır ve bağırsaktaki probiyotiklerin büyümesini destekleyen bir prebiyotik olarak çalışabilir.

Kalp sağlığı

Chia tohumlarının enflamasyonu tersine çevirme, kolesterolü ayarlama ve tansiyonu düşürme yeteneği, kalp sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ayrıca, oksidatif stresin tersine çevrilmesiyle, bir kişinin düzenli olarak chia tohumlarını tüketirken ateroskleroz geliştirmesi daha az olasıdır. Chia tohumunda (salvia hispanica) linoleik asit yüksektir. Bu, vücudun yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerini emmesine yardımcı olan bir yağ asididir. Böyle küçük bir tohum için, sağlıklı yağlar açısından oldukça yüksektir ve somondan daha fazla omega-3'lere sahiptir. Omega-3'ler kan basıncını, kötü kolesterolü ve enflamasyonu azaltarak kalbi korumak için çalışır. Enflamasyon kan damarlarına baskı yapabilir ve kalp hastalığına neden olabilir. Böylece chia tohumlarını yiyerek, omega-3'ler sayesinde kalbinizi güçlendirebilir ve koruyabilirsiniz.

Güçlü kemikler

İki yemek kaşığı Chia tohumu, önerilen günlük kalsiyum miktarının yaklaşık% 18'ine sahiptir. Kalsiyum kemik sağlığında temeldir ve kemik gücünü ve kütlesini korumaya yardımcı olur. Chia ayrıca kemik sağlığı için başka bir önemli besin olan bor içerir. Bor, kemiklerin ve kasların sağlıklı gelişimi için kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun metabolize edilmesine yardımcı olur.

Meme ve servikal kanser ile mücadele

Chia tohumları, bir omega-3 yağ asidi olan alfa lipoik asit (veya ALA) bakımından zengindir. 2013 yılında Moleküler Biyokimya Dergisi, ALA'nın hem meme hem de servikal kanserlerde, kanser hücrelerinin büyümesini sınırlandırdığını bulmuştur. Böylece, chia tohumlarını kanserle mücadele eden gıdalardan biri olarak tüketebilirsiniz.

Sağlıklı bir beyin destekleyicisi

Chia tohumlarındaki ALA gibi esansiyel yağ asitleri, vücudunuz bunları kendi başlarına üretemediği için diyetinizde tüketmek gereklidir. Chia tohumlarını tüketmek, ruh sağlığı ve beyindeki (serotonin ve dopamin gibi) nörotransmiterlerin seviyesini desteklemeye ve beyin hücrelerine daha fazla enerji sağlamaya yardımcı olabilir.

CHİA TOHUMU NEDİR?

Son yılların en popüler sağlıklı besinlerinden biri haline gelen Chia tohumları, Salvia Hispanica bitkisinden elde edilen minik siyah tohumlardır. Salvia Hispanica, nane ailesine ait çiçekli bitki türüdür ve orta ve güney Meksika ile Guatemala’da yetişir. Kolomb öncesi dönemde Aztekler tarafından ekildiği kanıtlanmıştır.

Usule uygun hazırlandığı takdirde kolayca sindirilebilen Chia tohumu, tariflere kolaylıkla eklenebilen çok yönlü bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunun yanı sıra bol miktarda faydaları da bulunuyor. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak chia tohumları yemenin sağlığınızı çeşitli şekillerde geliştirebileceğini ortaya çıkarıyor.

Chia tohumlarını tüketmenin en popüler biçimlerinden biri tohumları suda veya sütte iki saat bekleterek şişip yumuşamalarını sağlamak. Bu bekleme esnasında tohumlar sıvıyı emerek bir jel oluştururlar ve karışım, muhallebi benzeri bir dokuya kavuşur. Alternatif olarak bu karışım geceden buzdolabına koyulup ertesi gün hazır hale getirilebilir. Lezzetlendirmek için aromalı süt, meyve suları, tarçın, zencefil veya biraz bal eklenerek tohumlar ıslatılabilir.

Chia tohumlarının çok faydalı olmasının nedeni, lif, omega-3 yağları, protein, vitaminler ve minerallerce zengin olmasıdır. Faydalı bir bitki proteini kaynağıdır ve özellikle vejetaryen ve vegan diyetleri için bir dizi amino asit temin eder. Yağ, protein ve lif bileşiminden oluşan yapısı nedeniyle, nispeten yavaş sindirili. Bu, kan şekeri seviyelerini dengede tutmak için uzun ve yavaş bir enerji salınmasını sağladığı anlamına gelir.

Yoğun besin değeri ve enerji seviyesi sebebiyle chia tohumları “sağlık ve enerji bombası” olarak da isimlendirilir. Bu anlamda Chia tohumları bazı önemli besin maddeleri içerir. Chia tohumlarının 25g'lık kısmı yaklaşık 9 gr lif içerir. Günlük tüketilmesi tavsiye edilen lif miktarı 30 gr. Dolayısıyla, her gün 25 gr'lık tohumlar günlük ihtiyacın büyük bir kısmını karşılar.

Aslen Meksika’da yetişen chia bitkisi, tıbbi nitelikleri ve besin değerleri açısından çok değerliydi, öyle ki para birimi olarak bile kullanılıyordu. Aztek savaşçılarının, 24 saat boyunca sadece bir kaşık dolusu chia ile ayakta kalabileceği söylenirdi.

CHİA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Chia tohumları en yüksek bitki bazlı protein kaynakları arasında yer alır. Bu süper tohumun, kaslardaki yağı yakmaya, yağ yakmaya ve kan şekeri düzeylerini dengelemek için tüketilmesinin başka bir nedenidir. Chia tohumları, egzersiz yaparken kaybolan besinlerin bazılarının yerini alır. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, manganez, bakır, çinko, demir ve niasin gibi önemli mineraller açısından zengindir. Chia tohumlarını benzersiz kılan özelliklerden biri de, suda kendi ağırlığının 10 katını absorbe edebilmeleridir. Bu nedenle, chia tohumları hidrasyonu uzatabilir ve elektrolitlerin besin emilimini artırabilir. Bu aynı zamanda sindirimi yavaşlatır ve sizi daha uzun süre tok tutar ve şeker isteğinizi azaltır. Çia tohumları çinko bakımından da yüksek olduğundan, vücut leptini artırmaya yardımcı olurlar. Leptin, vücudunuzun enerji seviyenizi düzenleyen anahtar bir hormondur. Şekle girmek istiyorsanız, dayanıklılığınızı artırmak için chiayı beslenme kaynağı haline getirin.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Chia Tohumu, gluten içermeyen bir besindir. Süte oranla yüksek miktarda kalsiyum içerir ve omega-3 açısından da zenginir. Chia tohumu tok tutar ve antioksidan kapasitesi yüksektir. İyi bir çözünür posa kaynağıdır.

Chia tohumunun 100 gramında 486 kcal kalori bulunmaktadır.

CHİA TOHUMU DİYETİ NASIL OLUR?

hia tohumu bir sıvı içerisinde şişebilen ve jelleşen bir tohum çeşidi. İçerisinde birçok vitamin olduğu gibi antioksidan, protein gibi zengin olduğu konular var. Hal böyle olunca o minicik gördüğümüz tohumları tükettiğimiz durumlarda uzun süre açlık hissetmiyor ve tok durabiliyoruz. Üstelik yukarıda belirttiğimiz faydaları sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor, kan şekerini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Bu şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.

Bu nedenle son zamanlarda diyetlerde sıkça kullanılan bir besine dönüştü. Hem kas gelişimine destek olması sebebiyle sporcuların tercihi hem de tok tutması ve kan şekerini dengelemesi açısından diyet yapan herkesin dostu. Salatalarınızdan çorbalarınıza, tatlılarınızdan ekmeklerinize bu tohumları kullanabilir, diyetinize yardımcı bir besin olarak tüketebilirsiniz.

Yine de miktarlarını bir uzmana danışmadan belirlemeyin deriz biz. Yapacağınız her diyet öncesinde mutlaka bir doktora danışın

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

hia tohumu genellikle çiğ olarak tüketilir. Salataya, yoğurda, çorbalara ve smoothie’lere baharat ekler gibi ekleyip doğrudan tüketebilirsiniz.



Chia tohumunun en önemli özelliği, sıvı bir gıdanın içine koyulduğunda ve bekletildiğinde, içeceğin jölemsi bir kıvam almasını sağlamasıdır. Bu yöntemle zevkinize göre chia pudingi de hazırlayabilirsiniz.

Chia tohumu ile aşağıdaki tarifler yapılabilir:

Muzlu ve kakaolu chia pudingi

-1 muz

-1 tatlı kaşığı kakao

-1 su bardağı süt (badem ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)

-3 yemek kaşığı chia tohumu

Muz, kakao ve sütü blender’dan geçirin, daha sonra chia tohumlarını ekleyin. Karışımı yarım saatte bir kaşıkla karıştırmak suretiyle, 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin.

İyice jöle kıvamına geldikten sonra pudinginizi kaselere veya kuplara doldurun, meyve, tarçın vs ile süsleyip tüketin.

Yeşil çaylı chia pudingi



-1,5 su bardağı süt (badem ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)

-1 tatlı kaşığı toz yeşil çay

-1 çay kaşığı tarçın

-1 tatlı kaşığı bal

-3 yemek kaşığı chia tohumu

Bütün malzemeleri karıştırın, kapaklı bir kapta 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin. İlk iki saat boyunca arada sırada karıştırırsanız tohumların birbirine yapışmasını engellemiş olursunuz.

Kıvamlanan pudingi kaselere alın, üzerini çeşitli meyveler ve nane yapraklarıyla süsleyin ve servis edin.

Chia tohumlu omlet



-1 yemek kaşığı chia tohumu

-2 yumurta

-2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

-Yarım bardak süt

Chia tohumlarını sütle karıştırın ve bir kabın içerisinde tohumların iyice sütü emmesini bekleyin. Yumurtayı biraz tuz ve karabiberle çırpın, üzerine sütlü chia karışımınızı ekleyin. Karışımı ısıttığınız yağlı tavaya dökün ve üzerine kaşar peynirlerini serperek pişirin.

Chia tohumlu toplar



-5 hurma

-1 su bardağı ceviz içi

-1 tatlı kaşığı bal

-6 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-1 çay bardağı chia tohumu

Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları ceviz içi, bal ve yulaf ezmesi ile birlikte bir kaba alarak blender ile karıştırın ve hamur haline getirin. Hazırladığınız karışım hamurdan küçük toplar oluşturun. Hazırladığınız topları chia tohumuna bulayın. Hazırladığınız enerji toplarını yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

CHİA TOHUMUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Her zaman faydaları ile anılsa da Chia tohumu aşırı tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açıyor. Chia tohumu zararları nedir?

Sindirim sistemi sorunları

Aşırı tüketiminin yan etkileri arasında kabızlık, sert dışkı, ishal, şişkinlik ve bağırsaklarda aşırı gaz oluşumu sayılabilir. Fazla tüketimde ortaya çıkabilen bu etkiler geçici olsa da ciddi rahatsızlık yapabilir.

Düşük tansiyon ve kanama

Chia tohumu, yüksek omega 3 yağ asidi içermesi nedeniyle kanı inceltebilir, düşük tansiyon sorununuz varsa tansiyonunuzu daha fa fazla düşürebilir.

Kan şekerini etkiler

Normal seviyede tüketim glikoz seviyesini düzenlemeye yardımcı olsa da, aşırı tüketimde kandaki şeker seviyesini belirleyen ilaçların aşırı uyarılmasına neden olabilir. Diyabet eşhisi aldıysanız tüketmeden önce mutlaka profesyonel bir tavsiye alın, doktor veya diyetisyeninize sorun.