Chibuike Ogbonnaya Kalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuike Ogbonnaya Kalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibuike Ogbonnaya Kalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chibuike Ogbonnaya Kalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chibuike Ogbonnaya Kalu 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chibuike Ogbonnaya Kalu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Chibuike Ogbonnaya Kalu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chibuike Ogbonnaya Kalu'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chibuike Ogbonnaya Kalu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/iamchibuikekalu/

Chibuike Ogbonnaya Kalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chibuike Ogbonnaya Kalu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Chibuike Ogbonnaya Kalu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chibuike Ogbonnaya Kalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Chibuike Ogbonnaya Kalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chibuike Ogbonnaya Kalu şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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