Chico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chico 14 Eylül 1998 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Alves da Silva Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chico Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Chico, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 3 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Chico'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chico Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Sport Recife

Chico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chico şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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