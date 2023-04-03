Chico Lamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chico Lamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chico Lamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chico Lamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chico Lamba 10 Mart 2003 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Chico Faria Camará Lamba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chico Lamba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Chico Lamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chico Lamba'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chico Lamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chico Lamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chico Lamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chico Lamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2020 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Chico Lamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chico Lamba şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chico Lamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Benfica (2013), Sporting CP (2014-20)

Portekiz A19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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