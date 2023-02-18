Chidozie Awaziem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidozie Awaziem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chidozie Awaziem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chidozie Awaziem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chidozie Awaziem 1 Ocak 1997 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Chidozie Collins Awaziem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chidozie Awaziem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Management yapmaktadır. Chidozie Awaziem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Chidozie Awaziem'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chidozie Awaziem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AwaziemC

http://www.instagram.com/c.awaziem12/

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Chidozie Awaziem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chidozie Awaziem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chidozie Awaziem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chidozie Awaziem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

5 Mart 2016 yılında FC Porto

1 Ağu 2016 yılında FC Porto B

5 Temmuz 2017 yılında FC Nantes

30 Haziran 2018 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto

22 Ocak 2019 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2019 yılında FC Porto

15 Ağu 2019 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında FC Porto

5 Eylül 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2021 yılında FC Porto

1 Temmuz 2021 yılında Boavista

8 Eylül 2021 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2022 yılında Boavista

2 Ağu 2022 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2023 yılında Boavista

Chidozie Awaziem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chidozie Awaziem şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chidozie Awaziem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El-Kanemi Warriors (2011-2014), FC Porto (2014-2015)

Nijerya takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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