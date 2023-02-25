Chien Ming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chien Ming Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chien Ming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chien Ming Wang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chien Ming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chien Ming Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chien Ming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chien Ming Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chien Ming Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chien Ming Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chien Ming Wang 4 Temmuz 1993 tarihinde Seogwipo, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin Taipeisi,Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 王建明 / 왕건명 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chien Ming Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chien Ming Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Chien Ming Wang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chien Ming Wang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wangves/

Chien Ming Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chien Ming Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Chien Ming Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chien Ming Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2016 yılında Jeju United

1 Ocak 2017 yılında Cheongju City

24 Temmuz 2018 yılında Gwangju FC

3 Ocak 2020 yılında TNT Fitogether

28 Ağustos 2020 yılında SX Chang'an At.

1 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

Chien Ming Wang kimdir

Chien Ming Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chien Ming Wang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeju United U18 (-2011),
Dankook University (2012-2015)

Chien Ming Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin Taipeisi takımında 16 numaralı formasıyla 1 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Chien Ming Wang nereli

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