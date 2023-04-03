Chilohem Onuoha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chilohem Onuoha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chilohem Onuoha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chilohem Onuoha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chilohem Onuoha 7 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Chilohem Chukwuma Onuoha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chilohem Onuoha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Chilohem Onuoha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chilohem Onuoha'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Chilohem Onuoha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chilohem Onuoha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2021 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19

Chilohem Onuoha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chilohem Onuoha şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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