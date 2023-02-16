Chinedu Ekene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Ekene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chinedu Ekene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chinedu Ekene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chinedu Ekene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Ekene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Ekene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chinedu Ekene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chinedu Ekene 9 Temmuz 1999 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chinedu-Aaron Ekene şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chinedu Ekene Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Chinedu Ekene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chinedu Ekene'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chinedu Ekeneboyu ve yaşı kaç

Chinedu Ekene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chinedu Ekene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Chinedu Ekene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chinedu Ekene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U19

3 Ağu 2018 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Chinedu Ekene kimdir

Chinedu Ekene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chinedu Ekene şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Viktoria Rott (-2006), Bayer 04 Leverkusen (2006-2018)

Chinedu Ekene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Chinedu Ekene nereli

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