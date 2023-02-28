Chinonso Emeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinonso Emeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinonso Emeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chinonso Emeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chinonso Emeka 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chinonso Emeka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 13 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Chinonso Emeka'nin AS Trencin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chinonso Emeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chinonso Emeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chinonso Emeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chinonso Emeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2021 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2021 yılında KAA Gent

13 Ekim 2022 yılında AS Trencin

Chinonso Emeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chinonso Emeka şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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