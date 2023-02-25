Chinonso Onuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinonso Onuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinonso Onuh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chinonso Onuh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chinonso Onuh 2 Mayıs 1992 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chinonso Darlington Onuh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chinonso Onuh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chinonso Onuh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chinonso Onuh'nin KS Besa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chinonso Onuh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chinonso Onuh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chinonso Onuh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chinonso Onuh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2016 yılında KS Burreli

12 Eylül 2017 yılında FK Tomori Berat

27 Ocak 2018 yılında KS Besa

15 Eylül 2020 yılında ara verdi

5 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

7 Ocak 2022 yılında KF Butrinti

6 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Chinonso Onuh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chinonso Onuh şuan KS Besa takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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