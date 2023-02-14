Chinwendu Johan Nkama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinwendu Johan Nkama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinwendu Johan Nkama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chinwendu Johan Nkama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chinwendu Johan Nkama 7 Ocak 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chinwendu Johan Nkama Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dieter Langhans yapmaktadır. Chinwendu Johan Nkama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Chinwendu Johan Nkama'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Chinwendu Johan Nkama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chinwendu Johan Nkama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chinwendu Johan Nkama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chinwendu Johan Nkama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

30 Ağu 2017 yılında NK Ankaran

30 Haziran 2018 yılında FC Lugano

30 Ağu 2019 yılında FC Postojna

30 Haziran 2020 yılında FC Lugano

4 Eylül 2020 yılında ND Gorica

30 Haziran 2021 yılında FC Lugano

15 Temmuz 2021 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2022 yılında FC Lugano

Chinwendu Johan Nkama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chinwendu Johan Nkama şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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