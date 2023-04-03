Chiqueti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chiqueti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chiqueti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chiqueti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chiqueti 2 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Chiqueti Bandeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chiqueti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Chiqueti'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chiqueti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chiqueti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chiqueti şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.