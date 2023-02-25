Chisom Egbuchulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chisom Egbuchulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chisom Egbuchulam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chisom Egbuchulam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chisom Egbuchulam 22 Şubat 1992 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chisom Charles Egbuchulam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chisom Egbuchulam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Chisom Egbuchulam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chisom Egbuchulam'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chisom Egbuchulam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chisomegbuchulam/

Chisom Egbuchulam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chisom Egbuchulam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chisom Egbuchulam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chisom Egbuchulam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Enugu Rangers

28 Şubat 2017 yılında Häcken

1 Aralık 2017 yılında Enugu Rangers

9 Nisan 2018 yılında Falkenberg

17 Ocak 2019 yılında Suwon FC

3 Ocak 2020 yılında MZ Hakka

Chisom Egbuchulam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chisom Egbuchulam şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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