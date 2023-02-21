Chisom Onije kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chisom Onije Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chisom Onije adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chisom Onije Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chisom Onije 30 Ağustos 2000 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chisom Innocent Onije şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chisom Onije Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Chisom Onije, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chisom Onije'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chisom Onije Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chisom Onije isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chisom Onije Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chisom Onije futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Feirense U19

1 Temmuz 2019 yılında Feirense Sub-23

31 Ocak 2020 yılında Lusitano FCV

30 Haziran 2021 yılında Feirense Sub-23

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2022 yılında Usti nad Orlici

27 Temmuz 2022 yılında Vlasim

Chisom Onije Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chisom Onije şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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