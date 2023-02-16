Chisomnazu Chika Chidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chisomnazu Chika Chidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chisomnazu Chika Chidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chisomnazu Chika Chidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chisomnazu Chika Chidi 24 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chisomnazu Chika Chidi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chisomnazu Chika Chidi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chisomnazu Chika Chidi'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Chisomnazu Chika Chidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chisomnazu Chika Chidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Chisomnazu Chika Chidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chisomnazu Chika Chidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2018 yılında Qviding FIF

31 Mart 2021 yılında Ahlafors IF

8 Ocak 2023 yılında GAIS

Chisomnazu Chika Chidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chisomnazu Chika Chidi şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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