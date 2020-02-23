Chloe Loughan aşk iddialarına cevap verdi

İş adamı Kaan Kalyoncu ile aşk yaşadığı iddia edilen Chloe Loughan, bu iddialara haberlere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

DEDİKODULARA YANIT VERDİ

Ünlü model Loughan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodulara yanıt verdi. Önünde bir dergi ile poz veren Chloe, paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Chloe Loughnan, yayınladığı fotoğrafına "Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben" notunu ben düştü.