İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sörf macerası olaylı bir şekilde bitti. Ünlü manken zor anlar yaşadı ve iki kişilik kurtarma ekibi ile kıyıya getirildi.

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini geçen sene bitiren Chloe Loughnan, ülkesi İrlanda'da deniz keyfi sırasında zor anlar yaşadı.

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Habertürk'ün haberine göre yakın arkadaşlarıyla beraber sörf yapan Chole, bir anlık heyecanın sonunda başını büyük belaya soktu. Hızını ayarlayamadan denize açılan Chloe, sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve kıyıya getirildiğini açıkladı.

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Chloe, korku dolu anlar yaşadığını ifade ederken , sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

SERDAR ORTAÇ İLE EVLİLİĞİ

Şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl Beykoz Adliyesi’nde boşanmıştı. 5 yıllık evliliği tek celsede bitiren çift duruşma sonrası ‘severek evlendik, severek boşandık.’ açıklaması yaparak kafaları karıştırmıştı.

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Chloe boşanma sonrasında yaptığı açıklamalarda;  "Biz küs değiliz, sadece evliydik ve boşandık ama birbirimize küsmedik. Ama tekrar bir araya gelmek de yok artık, o iş bitti. Serdar Artık sadece arkadaşım." demişti.

Chloe'nin sörf macerası olayı oldu!

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe’ye ödeyeceği 1 milyon TL’lik tazminat ve nafaka ile de çok konuşulmuştu. Ve bununla ilgili açıklamada bulunan Ortaç, “Bu parayı Chloe’ye vermem gayet normal. Bu nafaka, onun bana 10 yıllık hizmetinin, beraberliğimizin bedeli.” demişti.

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT