Choco Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Choco Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Choco Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Choco Lozano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Choco Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Choco Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Choco Lozano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Choco Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Choco Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Choco Lozano 25 Nisan 1993 tarihinde Yoro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Honduras,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antony Rubén Lozano Colón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Choco Lozano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Choco Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Choco Lozano'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Choco Lozano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/choko_9

http://www.instagram.com/choco.lozano9/

Choco Lozanoboyu ve yaşı kaç

Choco Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Choco Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Choco Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Choco Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında V. Mestalla

1 Ağu 2011 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2012 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2013 yılında CD Olimpia

5 Ağu 2015 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2017 yılında CD Olimpia

17 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

30 Ocak 2018 yılında Girona FC

2 Eylül 2019 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2020 yılında Girona FC

4 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

Choco Lozano kimdir

Choco Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Choco Lozano şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Choco Lozano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 9 gol atmıştır.

Honduras U20 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Honduras U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Honduras Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Choco Lozano nereli

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