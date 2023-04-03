Chofuto Nakatani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chofuto Nakatani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chofuto Nakatani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chofuto Nakatani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chofuto Nakatani 12 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中谷 超太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chofuto Nakatani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına - tarihinde katılmıştır. Chofuto Nakatani'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chofuto Nakatani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chofuto Nakatani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chofuto Nakatani şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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