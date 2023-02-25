Chong Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chong Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chong Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chong Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chong Zhang 25 Kasım 1987 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张翀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chong Zhang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 28 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Chong Zhang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chong Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chong Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chong Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chong Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2013 yılında DL Aerbin

Chong Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chong Zhang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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